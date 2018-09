Milano: efficienza energetica, centro sportivo Leone XIII diventa un ‘modello’

Milano, 19 set.(AdnKronos) – L’efficienza energetica e la salvaguardia dell’ambiente arrivano, a Milano, anche nei centri sportivi. La società Ssd Leone XIII Sport ha deciso di fare un importante intervento nel centro sportivo Leone XIII di Milano installando un impianto di cogenerazione capace di fornire 70kw e 115 kwt. Contestualmente, si è proceduto alla completa sostituzione dell’impianto di illuminazione con nuove tecnologie smart lighting a led. Per fare ciò si è affidata a Samso, specializzata nella realizzazione di impianti di efficienza energetica.

In questo modo, la struttura è riuscita a raggiungere un rendimento complessivo molto più elevato rispetto alla generazione separata di elettricità e calore, con l’aiuto alla tecnologia della cogenerazione, e ha ridotto notevolmente le emissioni in atmosfera. “In seguito ad un’attenta diagnosi energetica siamo riusciti a realizzare un intervento che rende le strutture sportive più sostenibili e green – dichiara Gianpiero Cascone, amministratore delegato di Samso– con un risparmio sull’emissione di anidride carbonica per una quantità di 125.000 chilii, che equivale a circa 73 tep. Le nuove tecnologie installate hanno generato confort e benessere illumino tecnico e termo igrometrico per i fruitori del centro sportivo”.

“Il percorso di energy perfomance conferma la volontà della società di proseguire lungo un percorso di crescita e sviluppo che non trascuri nessun aspetto, tanto meno quello ambientale – afferma Roberto Nardio, Coordinatore Generale della SSD Leone XIII Sport – La qualità delle nostre strutture si misura anche dalle soluzioni adottate e in questo caso la collaborazione con Samso ci ha permesso di innalzare il livello della nostra offerta e di sposare politiche green nelle quali ci riconosciamo profondamente”.

