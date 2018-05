Milano: evade detenuto, era ricoverato al Fatebenefratelli

Milano, 18 mag. (AdnKronos) – Un marocchino di 40 anni detenuto nel carcere di Opera è evaso la notte scorsa dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove era stato ricoverato per accertamenti. L’uomo, in carcere per reati di droga con fine pena 2032, era tra l’altro monitorato in quanto “fondamentalista islamico”. A dare il dettaglio è Donato Capece, segretario generale del Sappe, che sottolinea: “E’ un’evasione annunciata, frutto della superficialità con cui sono state trattate e gestite le molte denunce fatte dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria sulle condizioni di sicurezza e l’inadeguatezza dei costanti e continui ricoveri in ospedali di detenuti, tanto più se pericolosi perché integralisti e fondamentalisti religiosi, anche quando probabilmente non vi è alcun pericolo di vita del ristretto”.