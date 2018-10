Milano: fermato dalla polizia rapinatore pluripregiudicato

Milano, 2 ott. (AdnKronos) – Un 37enne è stato fermato dalla polizia di Milano, in quanto ritenuto l’autore di più rapine a mano armata avvenute nei giorni scorsi a Cinisello Balsamo.

In concorso con un altro uomo ancora a piede libero, l’arrestato è accusato di aver tentato una rapina in una filiale bancaria e di averne portate a termine altre due in altrettanti supermercati.

Pluripregiudicato e sottoposto a regime di sorveglianza speciale con obbligo di dimora, da tempo si era reso irreperibile sottraendosi ai controlli effettuati. Oggi pomeriggio l’uomo è stato individuato e fermato a Cinisello Balsamo.

