Milano: gestore locale, nessuna lite, Niccolò è rimasto fino alla chiusura (2)

(AdnKronos) – Tutto è sembrato rientrare, ma poi è scattato un altro allarme: il gestore viene avvertito che un centinaio di metri più avanti, sempre in viale Alemagna, c’è un’altra lite e avvisa la polizia: “stiamo parlando di circa 250 metri” dall’ingresso. Nessuna telecamera, da quanto si apprende, ha ripreso la dinamica dell’aggressione al 19enne figlio dell’ex coppia celebre. Un’aggressione vista e descritta, però, da alcuni amici: “Erano degli animali”, dice uno dei testimoni.

“Abbiamo consegnato tutte le immagini della telecamera alla polizia, sono stato ascoltato, così come gli addetti alla sicurezza. La cosa più importante è che Niccolò sta bene, a me resta però la tristezza per quanto accaduto”, aggiunge il gestore dell’Old Fashion da sempre attivo per garantire maggiore sicurezza. “Le telecamere garantiscono noi e i clienti, ma non solo: dopo l’attentato al Bataclan abbiamo installato degli scanner, un controllo aggiuntivo che ci consente di evitare che nel locale vengano introdotti oggetti pericolosi, come i coltelli”. Chi ha accoltellato il 19enne più volte, forse nove, potrebbe aver lasciato l’arma (non trovata) in auto.

Non solo. “Quella sera c’è stata a lungo la polizia davanti al locale, a partire dalle 1.30. Abbiamo bloccato dei ladri di cellulari e abbiamo avvertito gli agenti che li hanno arrestati. Insomma tutto sembra uno smacco, ma per fortuna Niccolò sta bene”, conclude il gestore.