Milano: l’orchestra Verdi festeggia 25 anni con un tour musicale gratuito (2)

(AdnKronos) – Impegnate in questo tour all’interno della città saranno le varie compagini de laVerdi, non solo l’orchestra sinfonica, ma anche la Barocca, il Coro di Voci bianche, il Coro degli stonati e le formazioni solistiche de laVerdi. Le proposte sono state studiate anche per appassionare un pubblico non abituato alle sale da concerto, con un repertorio che va dalle più celebri arie d’opera alle colonne sonore di film e cartoni animati, dalle carole natalizie ai capolavori di Vivaldi o Beethoven.

Il primo appuntamento, a Palazzo Reale, è collegato alla mostra che inaugura il 4 ottobre, dedicata alle opere di Carlo Carrà. La mostra, a trent’anni di distanza dall’ultima rassegna dedicata al Maestro, ripercorre l’intero suo percorso artistico attraverso le sue opere più significative. Di grande suggestione il concerto che l’Orchestra Verdi propone per celebrare questo evento: di Alfredo Casella, che fu grande amico del pittore, l’orchestra Verdi, diretta dal Maestro Carlo Tenan, eseguirà i brani: Serenata per orchestra, La Giara, Paganiniana. Musica e arti visive si mescoleranno così in una serata-evento aperta al pubblico gratuitamente, fino ad esaurimento posti disponibili.

La prenotazione è obbligatoria all’indirizzo: info@auditoriumdimilano.org. L’ingresso in sala sarà consentito dalle 17.15 alle 17.45.

