Milano: Mic lancia Cineclub Family, il 7 ottobre Frozen in versione karaoke

Milano, 4 ott. (AdnKronos) – Il Mic-Museo interattivo del cinema di Milano, fondazione Cineteca italiana, presenta Cineclub Family, una rassegna cinematografica per tutta la famiglia. Dal 7 al 28 ottobre, tutte le domeniche alle 15, il museo di viale Fulvio Testi propone film di animazione anche in speciali versioni.

Si parte domenica prossima, 7 ottobre, con Frozen-Il regno di ghiaccio, in versione karaoke. Uno spettacolo con animazione dal vivo in sala e travestimento obbligatorio. A seguire, domenica 14, Mary e il fiore della strega del regista giapponese Hiromasa Yonebayashi; un delicato racconto d’animazione che richiama lo stile dello Studio Ghibli. Domenica 21 ottobre, l’ultima pellicola di Wes Anderson, L’isola dei cani. E a chiudere il programma, domenica 28, l’esilarante terzo capitolo di Hotel Transilvania 3-Una vacanza mostruosa.

Il biglietto di ingresso, al prezzo di 6,50 euro, con possibilità di riduzioni bambino+adulto a 7 euro, oltre a consentire di assistere alla proiezione cinematografica, consente la visita al Mic e una visita guidata nel nuovo archivio storico dei film, effettuabile su prenotazione il venerdì, il sabato e la domenica.

