Milano: parcheggiatori abusivi a Stazione centrale, emessi 3 daspo urbani

Milano, 8 ott. (AdnKronos) – Tre parcheggiatori abusivi che operavano nella zona circostante la Stazione Centrale di Milano sono stati colpiti da altrettanti provvedimenti di daspo urbano emessi dal questore Marcello Cardona. Si tratta di tre italiani di 45, 56 e 69 anni.

I tre erano già stati destinatari di svariati ordini di allontanamento da parte della polizia locale, violazioni per cui erano stati contestualmente sanzionati in via amministrativa. Ora, con i provvedimenti emessi dal questore di Milano, non potranno più avvicinarsi alla zona della Stazione Centrale per un periodo di almeno 6 mesi.

I provvedimenti odierni si sommano ad altri due daspo urbani elaborati dalla divisione anticrimine e firmati dal questore di Milano nei confronti di altri due italiani di 54 e 69 anni, anch’essi dediti all’attività di parcheggiatore abusivo nelle stazioni di Milano Porta Garibaldi e di Lampugnano. Altri due provvedimenti sono stati emessi nei confronti di un 52enne e di un 50enne del Gambia, entrambi più volte sanzionati per ubriachezza molesta nel piazzale antistante alla Stazione Cadorna.

