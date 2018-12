Milano: polizia arresta spacciatore con tre chili hashish

Milano, 18 dic. (AdnKronos) – Arrestato a Milano dalla polizia uno spacciatore con addosso tre chili di hashish. Si tratta di un marocchino di 29 anni, regolare sul territorio e con precedenti legati alla droga. Gli agenti del commissariato Lambrate lo hanno individuato in via De Notaris, zona Crescenzago: controllandolo, mentre era a bordo di uno scooter, gli hanno trovato addosso un sacchetto con 3,050 chili di hashish, già suddivisi in dosi pronte per la vendita al dettaglio.