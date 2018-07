Milano: polizia ferma scippatore con nove alias

Milano, 12 lug. (AdnKronos) – La polizia lo ha fermato per due scippi commessi ai danni di due donne, scoprendo poi che negli archivi gli corrispondevano nove diverse generalità e altrettanti alias. E’ accaduto a Sesto San Giovanni, nell’hinterland milanese, a un 42enne di origine egiziana, pregiudicato e senza permesso di soggiorno.

Gli agenti sono intervenuti lo scorso lunedì mattina dopo la richiesta di intervento da parte di una donna che aveva subìto uno scippo. Con la descrizione dettagliata dell’uomo fornita dalla vittima e attraverso le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto, i poliziotti hanno subito potuto riconoscere l’autore, che aveva numerosi precedenti penali e di polizia. Poco dopo è arrivata una nuova segnalazione al numero unico di emergenza 112, da parte di un’altra donna che ha segnalato di aver subìto uno scippo in una via poco distante dal primo episodio.

Gli agenti hanno quindi individuato il responsabile e il giorno successivo lo hanno rintracciato e sottoposto a fermo. A suo carico l’uomo aveva precedenti per numerosi furti aggravati, rapina, reati concernenti violazioni del testo unico in materia immigrazione, indebito utilizzo di carte di credito ed evasione. Scarcerato lo scorso 18 aprile e attualmente sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione, in passato era stato identificato dalle forze dell’ordine con nove generalità diverse, creando altrettanti alias documentati. Per lui sono scattate le manette.

