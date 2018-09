Milano: prorogata al 7 ottobre mostra ‘Viaggio nel tempo’

Milano, 24 set. (AdnKronos) – Due settimane in più per vedere i ritrovamenti archeologici collegati agli scavi della nuova metropolitana blu di Milano. Gli organizzatori hanno deciso di prorogare al 7 ottobre la mostra ‘Viaggio nel tempo con M4’: al Museo Archeologico di corso Magenta 15 (aperto da martedì a domenica dalle 9 alle 17.30) è possibile ammirare i reperti e seguire un percorso informativo che ci racconta tasselli importanti della storia della nostra città.

“Siamo molto contenti che milanesi e turisti abbiamo apprezzato questo progetto – ha detto Fabio Terragni, Presidente di M4 -. Il nostro obiettivo è valorizzare il prezioso lavoro degli archeologi, dei costruttori e di tutti i soggetti coinvolti nel recupero e salvaguardia dei ritrovamenti archeologici. Questa mostra ci permette di spiegare come la nascita di un’opera fondamentale per la mobilità cittadina possa aiutare tutti a scoprire la storia della città di Milano”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...