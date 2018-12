Milano: Sala, traguardo 5G non scontato, frutto volontà politica

Milano, 11 dic. (AdnKronos) – Il traguardo raggiunto a Milano dalla sperimentazione sul 5G, che la rende oggi a pieno titolo la capitale d’Europa del 5G, con la copertura dell’80% della popolazione “non era scontato, è una cosa straordinaria, frutto di una profonda convinzione politica e amministrativa della possibilità di portare ai cittadini questi servizio”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ringraziando Vodafone per aver fatto “più del dovuto” e sottolineando che “le infrastrutture non piovono dal cielo, vanno fatte quando cittadini le useranno e sul 5G questo è il momento”. A Milano si è arrivati a tanto anche perché “qui funziona più che altrove il senso della collaborazione a livello politico, su tante cose bisogna lavorare assieme”.

L’idea di Sala è che “bisogna avere un forte sguardo al futuro, con la modestia di sapere che senza collaborazione non si fa niente. E’ l’unico modo giusto non solo per Milano e per tutto il paese”. Sulla sperimentazione e sul 5G, a Milano “noi non ci fermeremo e rilanceremo continuamente”, pronta a fare da volano per le altre città, perché se noi ci evolviamo e gli altri non lo fanno “si creerà ancora di più un’altra differenza con altri territori e sarà un problema”.