Milano: sanzioni via posta elettronica per professionisti e aziende con Pec

Milano 12 lug. (AdnKronos) – A Milano le notifiche delle sanzioni potranno essere inviate via posta elettronica per i professionisti e le aziende che hanno un indirizzo pec. Una novità che rientra nell’ambito della riorganizzazione delle tariffe per le sanzioni adottata dal Comune di Milano con una delibera di Giunta, e che ha già preso il via per le aziende mentre sarà in funzione dal prossimo autunno per i professionisti.

La legge prevede che le spese di notifica sostenute per l’accertamento e la notificazione dell’infrazione siano imputate all’autore della violazione. Queste comprendono l’analisi delle banche dati, la stampa e l’imbustamento, la notifica stessa, la rendicontazione e l’archiviazione dell’atto. La pec permetterà di ridurre i costi, comportando di fatto un risparmio alle imprese e ai professionisti sanzionati. Per loro, infatti, il costo della notifica scende a 6,62 euro dagli 11,25 previsti per chi risiede a Milano e dai 15,56 per chi risiede fuori città.

L’introduzione della notifica via pec è stata prevista con decreto del ministero dell’Interno quando il destinatario è un soggetto dotato di tale casella. Già in vigore per le persone giuridiche, ovvero le aziende la cui pec è rintracciabile attraverso il registro delle Camere di Commercio, sarà allargata anche ai professionisti che hanno l’obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica certificata, registrato negli elenchi dei loro albi professionali. Per quanto riguarda invece le persone fisiche, non essendoci ancora i decreti attuativi che prevedono le modalità di registrazione, si dovrà continuare a procedere con le notifiche cartacee via posta.

