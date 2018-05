Milano: Seeds&Chips chiude premiando startup del food tech (2)

(AdnKronos) – Oggi i piccoli agricoltori sono oltre cinquecento milioni, ovvero il 90% delle aziende agricole che producono circa l’80% del cibo mondiale, purtroppo però sono per lo più invisibili, non hanno voce nelle istituzioni e spesso vivono al di sotto della soglia di povertà. Un altro momento significativo ha visto l’incontro tra Paolo Palumbo (#iostoconPaolo) giovane oristanese malato di sla, e l’ex segretario John Kerry che ha ricevuto un certificato di adozione di una pecorella sarda in cambio del suo impegno concreto a sostegno della ricerca sulla Sla. Altrettante pecorelle sono state adottate simbolicamente da Terry Kennedy, figlia di Robert Kennedy, al patron di Starbucks Howard Schultz e a Marco Gualtieri.

“”Proviamo grande entusiasmo per i riscontri avuti, a livello nazionale e internazionale e per le sinergie che abbiamo sviluppato e messo in campo – conclude Gualtieri –. Già dalla prossima edizione siamo convinti che proseguiremo il cammino intrapreso. So che Howard Schultz ha direttamente espresso al presidente Obama quanto sia stato onorato della sua presenza a Seeds&Chips dopo di lui. A sua volta il presidente Obama ha mandato i saluti a Seeds&Chips attraverso le parole del Segretario Kerry”.

Questo “per noi è grande motivo di orgoglio e stimolo a migliorarci, continuando a fare network con le istituzioni, le aziende, le startup e i decision makers e tutti coloro che possono fare sistema per uno sviluppo sempre più sostenibile e in grado di coinvolgere tutti i Paesi del mondo”. E’ “un obiettivo fondamentale che portiamo con noi anche nella prossima edizione dal 6 al 9 maggio 2019 a Milano. Sui grandi speaker internazionali non mi sbilancio, ma vi stupiremo ancora”.