Milano: Sky Italia alla Milano Food City

Milano, 4 mag. (AdnKronos) – Sky aderisce dal 7 al 13 maggio alla Milano Food City per sensibilizzare con una serie di iniziative i cittadini sull’alimentazione sostenibile e con la campagna ‘Sky Un mare da salvare’ sull’eccessivo utilizzo della plastica usa e getta anche nella filiera alimentare. Sky è presente alla manifestazione con una michetta gigante #MicaSpreco composta da plastiche riciclate provenienti dalla catena alimentare. L’installazione sarà visibile in Piazza XXV Aprile a partire dal 7 maggio mattina e per tutta la durata della manifestazione.

In particolare, la riproduzione del tradizionale panino milanese misura 3,5 metri ed occupa una superficie di 25 mq: l’obiettivo è quello di far toccare con mano e rendere il più possibile visibile l’impatto che hanno sul mare gli imballaggi alimentari di plastica non riciclati correttamente. Inoltre, a Rogoredo S. Giulia, quartiere dove Sky ha la propria sede, viene posizionata una delle bilance sulle quali il Comune invita i cittadini a pesarsi per poi tramutare il peso totale raggiunto durante tutta la manifestazione in derrate alimentari che saranno donate dalla grande distribuzione alle associazioni che si occupano solidarietà e di lotta allo spreco. Sky partecipa all’iniziativa con i propri dipendenti.

L’installazione #MicaSpreco dal 3 al 14 maggio vive la sua dimensione social in una pagina facebook dedicata dove, oltre alle informazioni sull’evento, gli utenti potranno ripercorrere con contenuti ad hoc la storia del progetto Un Mare da Salvare che Sky ha voluto dedicare agli oceani. La plastica infatti è tra le principali fonti di inquinamento che dal mare rischia di finire nel cibo che consumiamo tutti i giorni e tutti giorni ognuno di noi è chiamato quindi a piccoli gesti per migliorare la qualità dei mari. Per questo la pagina riprende anche post e tweet di influencer che hanno voluto condividere le loro esperienze con l’hashtag #MicaSpreco .