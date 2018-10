Milano: tre giorni di training sulla finanza personale, c’è anche Farinetti

Milano, 5 ott. (AdnKronos) – Imparare a produrre, gestire e proteggere il proprio patrimonio per poter raggiungere l’indipendenza finanziaria e vivere autonomamente, contando solo sulle proprie forze. E’ l’obiettivo di Wake Up Call, un evento di finanza personale ideato e tenuto da Alfio Bardolla, imprenditore, autore di bestseller e financial coach, in programma al Mico di Milano da oggi e fino al 7 ottobre.

Tre giorni di full immersion nel mondo della psicologia del denaro, del trading, del business, delle royalties e degli investimenti immobiliari per imparare a produrre, gestire e proteggere il proprio patrimonio. Insomma, tutto il contrario del reddito di cittadinanza: “All’evento -spiegano gli organizzatori- si impara piuttosto come diventare liberi finanziariamente con le proprie forze e quindi come fare per raggiungere il proprio stile di vita desiderato e avere più tempo libero per se stessi, per la propria famiglia e le proprie passioni”.

L’evento, organizzato da Alfio Bardolla Training Group, la prima società di formazione ad essere quotata in borsa, prevede l’intervento di numerosi ospiti di eccezione, tra i quali anche l’imprenditore Oscar Farinetti, che interverrà domani. Con oltre 2.500 partecipanti già prenotati, per la maggior parte manager, imprenditori, liberi professionisti tra i 35 e i 50 anni, Wake Up Call si candida a diventare l’evento di finanza personale più grande d’Europa.

