Milano: viaggia in treno con droga nascosta in finto libro, arrestato

Milano, 22 giu. (AdnKronos) – Viaggiava a bordo di un treno portando con sé un libro all’interno del quale nascondeva droga. Per questo un giovane di 22 anni, originario della provincia di Milano, è stato arrestato dalla polizia.

I fatti risalgono al pomeriggio dello scorso 20 giugno, quando due agenti della Polfer, in servizio alla stazione ferroviaria di Treviglio, durante un giro di controllo tra i viaggiatori di un convoglio della linea regionale Varese-Treviglio, hanno notato il giovane e hanno deciso di sottoporlo a un controllo.

Mentre controllavano i documenti, però, i poliziotti hanno avvertito un forte odore di marijuana provenire dalla sua borsa. Così l’hanno aperta, trovando al suo interno circa 5 grammi di marijuana e 2 grammi di hashish, divisi in piccole dosi e nascosti in un finto libro. In casa del giovane, inoltre, sono stati trovati e sequestrati circa 90 grammi di marijuana, 1 grammo di hashish e un bilancino di precisione. Per lui sono scattate le manette.