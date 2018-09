Millevele di Genova, vince Atalanta II

Genova, 23 set. (Adnkronos) – Ha tagliato il traguardo della Millevele di Genova in 1 ora e 20 su un tragitto di 12 miglia: Atalanta II ha guadagnato la vittoria tra le 200 imbarcazioni che hanno preso parte alla 31esima edizione della regata, organizzata dallo Yacht Club Italiano con il patrocinio di Ucina e Regione Liguria, storica manifestazione che si svolge nei giorni del Salone Nautico Internazionale.

A bordo c’erano tre skipper istituzionali: il sindaco di Genova Marco Bucci, il governatore ligure Giovanni Toti e il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, con il primo cittadino che ha timonato per qualche miglio l’imbarcazione. La loro barca ha battuto sul traguardo un altro equipaggio istituzionale, quello ‘in rosa’ della Kaulis II, che aveva a bordo il vicepresidente della Regione Liguria Sonia Viale e l’assessore Ilaria Cavo.

La quote di partecipazione alla regata quest’anno sono state devolute per l’emergenza di ponte Morandi: oltre 10mila euro i fondi raccolti, per ogni imbarcazione la quota partecipativa minima era di 50euro poi a discrezione ogni equipaggio ha effettuato offerte diverse. La cifra verrà messa a disposizione del comune che poi la destinerà a progetti a favore delle famiglie sfollate dalla zona rossa.

