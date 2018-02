Minori: Regione Veneto aumenta a 1,5 mln fondo per ragazzi che perdono genitori

Venezia, 27 feb. (AdnKronos) – La Regione Veneto stanzierà quest’anno un milione e mezzo di euro per sostenere i nuclei familiari che si fanno carico di minori che hanno perso uno o entrambi i genitori. Ad assicurare l’aumento del 50 per cento del fondo regionale di emergenza è l’assessore al sociale della Regione Veneto, Manuela Lanzarin che ha proposto il provvedimento che rafforza ed estende l’applicazione del fondo regionale per gli orfani. Il provvedimento ha ottenuto oggi il primo via libera dalla quinta commissione consiliare.

Istituito per la prima volta lo scorso anno per far fronte a casi di grave impatto sociale, il fondo per gli orfani ha potuto contare, nel suo primo anno di esercizio, una disponibilità finanziaria di un milione di euro che si sono rivelati insufficienti per fronteggiare i 1116 casi che ne avevano diritto e le richieste avanzate da 271 comuni.

“Quest’anno la norma è stata confermata e rafforzata e, visto il gran numero di richieste pervenute, ho già provveduto a reperire nel bilancio ulteriori 500 mila euro per assicurare un sostegno anche a chi era rimasto escluso l’anno scorso”, dichiara l’assessore al Sociale, prima firmataria del provvedimento approvato oggi all’unanimità dalla commissione di palazzo Ferro-Fini.