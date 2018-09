Miss Italia non perde la corona

Roma, 26 set. (AdnKronos) – La Commissione di Garanzia del concorso di Miss Italia, esaminata la situazione creatisi con la pubblicazione di , ha dato parere di “non incompatibilità delle immagini in questione con il possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso”. Di conseguenza la neo Miss Italia mantiene il titolo. Lo riferisce, in una nota, lo staff del concorso.

A scovare le immagini osè della nuova Miss era stato la settimana scorsa il settimanale ‘Oggi’ che aveva anche ricordato come il regolamento del concorso preveda che le partecipanti non debbano “essere state mai ritratte per propria volontà o comunque col proprio consenso in pose di nudo, o in ogni caso sconvenienti”. Le immagini in questione riguardano un backstage di alcuni scatti realizzati nel 2015 sul litorale romano, in cui lei si copre con i capelli e una foglia di palma. Inoltre, Carlotta Maggiorana aveva vinto il titolo di Miss Grand Prix 2009 e aveva posato per il calendario sexy del concorso.

Diplomata all’Accademia Nazionale di Danza, la neo Miss è attrice, è stata valletta in ‘Avanti un altro’, ‘Paperissima’ e nel mondiale superbike 2016. Ha recitato nel film ‘Tree of life’, con Brad Pitt e Sean Penn, in ‘Un Fantastico via vai’ di Leonardo Pieraccioni e nella fiction ‘Onore e rispetto’.

“NON AVEVO DUBBI” – “Sono molto felice, ma non avevo dubbi perché nella mia vita ho sempre tenuto un comportamento corretto”. La neo Miss Italia Carlotta Maggiorana commenta così la decisione presa oggi dalla Commissione di Garanzia, che ne ha confermato il titolo. “Ho grande rispetto per il lavoro scrupoloso del Concorso, di Patrizia Mirigliani e dei suoi legali nei riguardi delle foto pubblicate che sono state fatte a sorpresa, cioè ‘rubate’. Mai un momento, dalla sera dell’elezione, mi sono sentita senza corona. Ora… penso solo a onorare il mio titolo”, ha aggiunto Maggiorana.

