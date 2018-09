Missioni: Mattarella visita contingente in Lettonia, accrescete prestigio Italia

Roma, 14 set. (AdnKronos) – “Il vostro compito è importante e significativo, vostra presenza qui raffigura la solidarietà dell’Italia con i Paesi amici e alleati nel mettere in comune i problemi di sicurezza di tutti quanti questi Paesi. E’ un segnale di grande importanza politico e militare”. Lo ha detto il presidente delle Repubblica, Sergio Mattarella, che ha visitato il contingente militare italiano in Lettonia.

“Le nostre forze armate sono impegnate in tante parti del mondo e dovunque la nostra presenza è apprezzata per la professionalità e il senso di umanità dei nostri militari. Questo accresce il prestigio dell’Italia nel mondo”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...