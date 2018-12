Moda: Cribis, giro d’affari da 78 mld, 65% con export

Milano, 19 dic. (AdnKronos) – Con oltre 78 miliardi di fatturato e 500mila occupati, l’industria della moda è il comparto più produttivo e strategico dell’economia nazionale. E’ quanto mette in luce Cribis, società del Gruppo Crif specializzata nella business information nell’osservatorio sul comparto realizzato con Nomisma. L’intero sistema moda conta circa 82mila imprese attive, di cui 20.559 imprese in ambito Pelletteria (25%), 45.882 imprese in ambito Abbigliamento (56%) e 15.493 imprese in ambito Tessile (19%). Con circa 500mila occupati (+0,3% rispetto al 2016), l’industria della moda è il secondo settore manifatturiero in Italia dopo le attività metallurgiche.

Dei suoi 78 miliardi di euro di fatturato, circa 51 miliardi (65%) sono in export. Il settore tessile svolge un ruolo primario per l’intera filiera: il comparto incide per il 26,7% sul valore della produzione moda, per il 27% sul fatturato totale e per circa il 20% sull’export tessile-abbigliamento complessivo. Le imprese attive nel settore tessile sono circa 15.500, concentrate prevalentemente nelle aree del Centro e del Nord Est, in particolare in Lombardia e Toscana dove sono sviluppati importanti distretti industriali.

Nonostante la crisi, secono l’osservatorio il settore tessile resta una delle principali realtà per l’industria manifatturiera italiana, grazie a una filiera produttiva che caratterizza il settore e che rappresenta il vero elemento distintivo del comparto tessile italiano in grado di garantire qualità, stile e innovazione. Tra le imprese tessili attive in Italia la maggior parte è impegnata nella fabbricazione di tessuti confezionati (32,5%) e nella finitura di tessuti (14,9%). Il 2017 è stato l’anno della ripresa per il settore tessile: con 15,4 miliardi di produzione venduta, il comparto ha registrato un +8% rispetto all’anno precedente. Tra le varie fasi quella più redditizia è la fase di trasformazione tessile, che registra oltre 6 miliardi di produzione venduta nel 2017, seppur in calo rispetto ai dati degli anni precedenti.