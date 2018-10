Moda: Dainese entra in Altagamma

Milano, 11 ott. (AdnKronos) – Dainese entra in Fondazione Altagamma, l’organismo che dal 1992 riunisce le imprese dell’alta industria culturale e creativa italiana, riconosciute come autentiche ambasciatrici dello stile italiano nel mondo. Con l’ingresso tra i soci di Fondazione Altagamma, Dainese va ad affiancare realtà come Ferrari, Maserati, Lamborghini, Riva e Ducati, oltre a tante altre non legate al mondo dei motori.

Cristiano Silei, amministratore delegato del Gruppo Dainese, si dice orgoglioso dell’associazione con Fondazione Altagamma: “Per un’azienda come Dainese, che fa dello stile e della qualità i suoi cardini, assieme alla tecnologia e alla ricerca, entrare a far parte di una cerchia ristretta di firme italiane, simboli di eccellenza in ogni settore, non può che suggellare quanto di buono fatto fin ora. Essere soci di Altagamma ci spinge a continuare sulla strada che abbiamo intrapreso.”

“L’ingresso di Dainese tra i soci della Fondazione ci rende particolarmente orgogliosi – aggiunge Stefania Lazzaroni, dg di Altagamma – per il ruolo di innovatrice trasversale che l’impresa vicentina ha svolto nell’ambito dell’abbigliamento sportivo. Dal motociclismo agli sport invernali, dall’equitazione agli sport velici, Dainese ha saputo coniugare funzionalità e design creando prodotti dall’alto contenuto tecnico ed estetico.”

