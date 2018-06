Moda: Imperial conferma obiettivo 2 mln fatturato per Dixie

Milano, 22 giu. (AdnKronos) – Dixie, brand dedicato ai bambini di Imperial, azienda italiana leader nel fast fashion internazionale, conferma l’obiettivo di 2 milioni di euro di fatturato per il 2018. Dedicato ad un target dai 4-16 anni, il marchio nei primi sei mesi dal lancio ha già raccolto ordini per 1 milione. Trend positivo anche per Please Kids che per il 2018 punta ai 5 milioni di euro di turnover. Nel 2017, Imperial per il marchio Please Kids ha venduto oltre 300.000 capi e ha realizzato un giro d’affaro di oltre 4 milioni di euro. Il brand è presente in Francia, Germania, Cipro Benelux e Middle East. Prossimo obiettivo sarà la Russia.

Adriano Aere, presidente del Gruppo Imperial, evidenzia che “a sei mesi dal lancio di Dixie, non possiamo che essere soddisfatti. Il trend è positivo per entrambi i nostri marchi e raggiungeremo il nostro target di fatturato. Se il mercato italiano ha performato da subito molto bene, ottime risposte le abbiamo avute anche dall’estero che oggi vale circa il 10% del nostro business bambino. Grazie ad un prodotto realizzato completamente in Italia che risponde alle esigenze di qualità e comfort delle mamme e dei loro piccoli, abbiamo conquistato un pubblico ampio. Le collezioni Please bimbo e bimba e Dixie bimba per la primavera estate 2019 propongono capi attenti alle ultime tendenze ad un prezzo competitivo”.