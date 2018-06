Moda: Lineapelle per la prima volta a Pitti Filati

Milano, 21 giu, (AdnKronos) – A Firenze, dal 27 al 29 giugno, nella sede espositiva della Fortezza da Basso, è in programma l’edizione numero 83 di Pitti Filati: un’edizione alla quale sarà presente per la prima volta Lineapelle, la più importante manifestazione al mondo dedicata alla pelle, con lo spazio di ricerca e approfondimento ‘Today is tomorrow: An Anteprima by Lineapelle’, dove verrà presentata una selezione di materiali destinati alla stagione autunno inverno 2019/2020 e un programma di workshop tecnici e moda.

La presenza a Pitti Filati, la rassegna internazionale di riferimento del settore dei filati per maglieria, “rappresenta – si legge in una mnota degli organizzatori – l’avvio di una collaborazione ricca di prospettive e basata sulla comune volontà di creare nuovi percorsi creativi e stilistici, all’insegna del made in Italy. È di grande valore che due manifestazioni leader al mondo come Lineapelle e Pitti Filati collaborino e uniscano le forze. Ed è molto importante che questo accada a Firenze, polo di attrazione produttiva per tutte le grandi griffe della fashion & luxury industry”.