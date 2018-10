Moda: Mostra oltremare, in passerella le spose di Giovanna Sbiroli

Napoli, 11 ott. (Labitalia) – Torna in passerella Giovanna Sbiroli, storico brand della moda sposa acquisito nel 2017 da Maison Signore. Dopo il successo ottenuto a New York alla Bridal Fashion Week, la settimana americana della moda sposa, e da Kleinfeld, tempio della moda sposa di NY, Maison Signore presenterà a Napoli in anteprima nazionale, sabato 20 ottobre, alle 19, le collezioni Giovanna Sbiroli 2019 e le altre linee della maison: Excellence, Victoria F. e Seduction. La sfilata di Maison Signore aprirà la fiera rivolta ai consumatori del wedding più importante in Italia in programma dal 20 al 28 ottobre a Napoli, alla Mostra d’oltremare. La Maison, che rappresenta l’eccellenza italiana nel mondo per la produzione artigianale di altissima qualità, ha numeri da record: più di quarant’anni di attività nel mondo del bridal, oltre duemilacinquecento metri quadrati di showroom nei tre flagship store, quattro collezioni e più di duecento modelli diversi di abiti prodotti in Italia e realizzati a mano.

La Maison, guidata da Gino Signore, sempre più apprezzata negli Usa, poco più di un anno fa è diventata celebre anche oltreoceano per aver vinto il premio Eccellenza italiana a Washington, che ha come obiettivo quello di accendere i riflettori su personalità del mondo dell’economia e della cultura, aziende e siti culturali che rappresentano l’Italia nel mondo. Il premio è stato conferito alla Maison italiana perché crede nel talento e da un contributo significativo al cambiamento culturale e sociale affermando i principi del made in Italy, i valori più espressivi del Belpaese. Per l’edizione 2018 la Maison ha voluto creare nel suo stand un legame con la Reggia di Caserta che rappresenta a livello mondiale eccellenza, eleganza e stile proprio come il brand Signore. L’architettura è il simbolo di un’epoca e di un gusto che non smettono mai di affascinare; maestosa e signorile, raffigura l’assolutismo monarchico e l’opulenza della corte e conquista gli amanti delle residenze reali e dello sfarzo.

Il richiamo alla Reggia di Caserta permette di immergersi in immensi giardini verdi con fontane spettacolari e immaginarsi nei panni di un nobile al servizio dei Borboni di Napoli. “Le spose scegliendo Maison Signore -dichiara l’amministratore Gino Signore- possono esprimere la propria personalità ben oltre ciò che normalmente offrono le case di moda: si può, infatti, richiedere il proprio capo e renderlo unico scegliendo tessuti, materiali e pietre preziose”.

