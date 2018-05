Moda: Stefano Biondo nuovo Ceo di Marni

Milano, 11 mag. (AdnKronos) – Nuovo Ceo per Marni, marchio del gruppo Otb (Diesel, Maison Margiela, Viktor&Rolf, Paula Cademartori, Staff International, Brave Kid): si tratta di Stefano Biondo, che raccoglierà il testimone da Ubaldo Minelli, nominato amministratore delegato del gruppo lo scorso gennaio. Dopo 15 anni di esperienza in Safilo, gli ultimi due dei quali come Chief Brand Officer, il nuovo ad assumerà l’incarico a partire dal 15 maggio prossimo e, come gli altri Ceo delle aziende del gruppo, riporterà a Ubaldo Minelli.

La nomina del nuovo Ceo rientra in un disegno organizzativo che negli ultimi due anni ha visto importanti arrivi ai vertici della squadra di Marni, sia in casa madre, sia in Giappone, Stati Uniti e Asia. “Il nuovo assetto – si legge in una nota – ha portato innovazione e velocità nella gestione dell’azienda, oltre alla definizione di un piano industriale che prevede un’importante accelerazione nella crescita del marchio nei prossimi 3 anni con focus sull’Asia (specialmente in Cina), un ulteriore sviluppo delle collezioni uomo e di tutto l’universo licenze”.