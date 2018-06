modefinance lancia oplon Risk Platform

Trieste, 29 giu. -(AdnKronos) – La richiesta di strumenti Fintech in grado di fornire soluzioni complete per l’automatizzazione delle procedure di raccolta, analisi, valutazione e monitoraggio dati è aumentata di conseguenza, con specifico riguardo al risk managment. Guardando a questa esigenza modefinance ha creato oplon Risk Platform, una soluzione che integra le funzionalità ed i servizi di un’agenzia di rating Fintech in una piattaforma web modulare per la valutazione del rischio di controparte e di gestione del portafoglio investimenti ed esposizioni, dedicata ad istituzioni finanziarie, fondi di investimento, aziende Fintech e holding.

La caratteristica principale che modefinance ha inteso sviluppare nel suo ultimo progetto è l’applicazione dell’intelligenza artificiale per risolvere i maggiori problemi connessi al risk management: tempi e costi. Se nell’approccio tradizionale i dati sono raccolti ed elaborati da più persone, che poi li analizzano e procedono al reporting, oplon permette di digitalizzare, accentrare e automatizzare in un unico strumento tutte le procedure agevolando la collaborazione interprofessionale e accelerando notevolmente i processi aziendali decisionali.

Ma le sue funzionalità non si limitano a questo: modefinance mette a disposizione con oplon in maniera trasparente tutte le competenze economico-finanziarie e numerico – ingegneristiche che l’hanno resa la prima Agenzia di Rating Fintech in Europa. Le tecnologie di BigData Analysis e Machine Learning, già alla base della metodologia proprietaria MORE, vengono sfruttate all’interno della piattaforma per la realizzazione di modelli di analisi automatizzati in grado di prevedere situazioni di rischio economico-finanziario legate all’esposizione e di offrire una comprensione intuitiva e immediata delle criticità.

oplon offre tutti gli strumenti per la valutazione del rischio finanziario – quali rating, analisi di stabilità e dei flussi di cassa, simulazione di bilanci, probabilità di default, perdite attese, loss given default, debt capacity etc. – integrando i dati e le informazioni pubbliche provenienti da fonti esterne con i dati privati interni forniti dall’azienda, verticalizzando la procedura di analisi ad hoc. Così modefinance offre uno strumento disponibile ovunque in qualunque momento e che possa essere personalizzabile secondo le necessità; la struttura modulare e web-based di oplon consente infatti l’accesso alla piattaforma anche dal proprio smartphone.

oplon Risk Platform è già utilizzata da banche di investimento, holding del settore industriale e istituti finanziari, che ne hanno confermato l’efficienza: ha dimostrato di essere in grado ridurre di oltre il 60% le tempistiche dei processi decisionali e 23% dei costi delle procedure di valutazione. modefinance è una Credit Rating Agency internazionale registrata dall’Autorità di vigilanza europea sui mercati finanziari (Esma). È stata fondata nel 2009 da Mattia Ciprian e Valentino Pediroda come spin-off dell’Università di Trieste ed è stata incubata presso Innovation Factory in Area Science Park di Trieste.