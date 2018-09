Mondadori: La Verità presenta offerta irrevocabile per Panorama

Milano, 26 set. (AdnKronos) – ‘La Verità’, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, ha presentato un’offerta irrevocabile per l’acquisizione dal gruppo Mondadori del ramo d’azienda del settimanale ‘Panorama’. Lo spiega lo stesso Belpietro, che sottolinea di non volersi sbilanciare, perché l’iter dell’operazione è ancora in corso. “L’intenzione dell’azienda che rappresento -spiega Belpietro all’Adnkronos- è di continuare a fare un prodotto giornalistico, come è ‘Panorama’, e se possibile di migliorarlo. Non vogliamo fare altro se non di cercare di fare il nostro lavoro di giornalisti al meglio”.

