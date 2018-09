Montagna: Cambiaghi, al via iscrizioni per arrampicate gratis in Lombardia

Milano, 27 set. (AdnKronos) – Dopo il grande successo degli anni scorsi, si rinnova anche nell’autunno 2018 l’appuntamento con le arrampicate e le escursioni gratuite con le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna della Lombardia.

Due le giornate dedicate alle prove di arrampicata in 6 distinte falesie e 8 le escursioni previste, ciascuna in una valle diversa della nostra regione. Oltre alle lezioni pratiche, i professionisti della montagna forniranno ai partecipanti alcuni supporti tecnico-didattici, utili all’avvicinamento o all’approfondimento di ciascuna attività.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato allo Sport e Giovani di Regione Lombardia Martina Cambiaghi e dal collegio regionale guide alpine Lombardia con l’obiettivo di diffondere un corretto approccio all’arrampicata in falesia e all’escursionismo in montagna e di far conoscere la professione delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna. Si tratta di attività di formazione per la prevenzione degli incidenti e per fruire al meglio del patrimonio comune delle montagne lombarde.

