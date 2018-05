Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “Domani, 9 maggio, alle ore 9.15 una delegazione del Partito Democratico, composta dal segretario reggente Maurizio Martina, dal coordinatore della segreteria Lorenzo Guerini, dai capigruppo di Senato e Camera, Andrea Marcucci e Graziano Delrio, e dal vicepresidente della Camera Ettore Rosato, si recherà in via Caetani per rendere omaggio ad Aldo Moro in occasione del quarantesimo anniversario della sua barbara uccisione”. Si legge in una nota del Pd.