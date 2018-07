Moto: Ancma, nel primo semestre immatricolazioni +4,3% (2)

(AdnKronos) – Nonostante le incertezze, “la voglia di moto non arretra e il nostro mercato fornisce un contributo positivo, mantenendo una domanda relativamente sostenuta”, continua Dell’Orto. Dall’analisi per cilindrata, secondo i dati di Confindustria Ancma, emergono due categorie di scooter quelli tra 300-500cc con 25.967 veicoli e un incremento del 2,5%. A seguire ci sono i 125cc con 25.740 immatricolazioni e una crescita dell’8,4%. Le cilindrate tra 150 e 250cc totalizzano 13.537 (-12,8%) e sono in flessione anche i maxi-scooter oltre 500cc con 6.795 unità (-6,3%).

Anche nel comparto moto vi sono due categorie con vendite identiche, le moto oltre 1.000cc con 16.022 unità in crescita del 5,4% mentre i veicoli tra 800 e 1.000cc vendono 16.022 unità ma sono in flessione del 6,9% Le medie cilindrate tra 600 e 750cc segnano vendite per 10.100 pezzi (+0,4%), le 300-500cc per 8.955 veicoli (+74,6%), le 150-250cc per 1.532 pezzi (+14,4%) e le 125cc per 5.627 moto (+36,1%).

L’andamento dei segmenti moto vede prevalere le naked con 22.663 pezzi (+14%). Seguono le enduro stradali che totalizzano 18.715 unità (+12,5%), le moto da turismo con 7.696 unità (-1,9%), le custom con 3.558 immatricolazioni (+3,5%), le sportive con 3.192 pezzi (+9,6%), e le supermotard con 1.780 moto (+2,3%).