Mps: Deutsche Bank, impugnato provvedimento Consob per ragioni procedurali

Roma, 20 giu. (AdnKronos) – “Deutsche Bank prende atto del provvedimento della Consob. La Banca è a conoscenza del fatto che i soggetti colpiti dalla sanzione hanno già provveduto a formulare appello nelle sedi competenti. Anche Deutsche Bank, debitore solidale per il pagamento delle sanzioni, ha impugnato il provvedimento della Consob per ragioni di natura procedurale”. Lo rende noto la Deutsche Bank dopo che la Consob ha sanzionato gli ex vertici di Mps per i contratti derivati sottoscritti con Nomura e Deutsche Bank rispettivamente nel 2009 e nel 2008, conosciuti come l’operazione “Alexandria” e l’operazione “Santorini”.