Roma, 12 lug. (AdnKronos) – Il Cda di Banca Monte dei Paschi di Siena, su proposta del Comitato Nomine, ha cooptato oggi Roberta Casali, in sostituzione del Consigliere Professoressa Giuseppina Capaldo dimessasi il 4 maggio 2018. Roberta Casali, Consigliere indipendente e non esecutivo, resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti. Lo rende noto il gruppo bancario senese in un comunicato.

