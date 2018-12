Natale: TheFork, ristoranti scelti dal 70% degli italiani

Roma, 21 dic. (Labitalia) – Le festività natalizie sono alle porte e non cambiano le abitudini di coloro che prenotano online i ristoranti. Secondo un sondaggio condotto da TheFork, la principale app di prenotazione di ristoranti in Europa, quest’anno il 70% degli intervistati italiani festeggerà al ristorante. Questa tendenza è simile ad altri paesi europei quali la Spagna (70%), i Paesi Bassi (53%) e il Portogallo (58%). Per quanto riguarda i giorni preferiti da celebrare al ristorante, Capodanno (53%) e Natale (48%) saranno i più comuni nel Belpaese come anche in Spagna, Portogallo e Paesi Bassi.

Durante le festività, si è disposti a uno scontrino medio che arriva fino a 90 euro a persona e si prediligono i menù creati per l’occasione dagli chef purché si rispetti la tradizione in tavola. I piatti irrinunciabili per le feste, infatti, sono i primi (paste ripiene, pasticciate o ancora condite con i frutti di mare), seguiti dai secondi di pesce e dagli arrosti per concludere con i dolci tipici, panettone in primis.

Quanto all’insegna, il 55% degli utenti intervistati sceglierà un ristorante che frequenta di solito, mentre il 34% approfitterà dell’occasione per andare a mangiare in un ristorante di livello superiore. L’11% dei rispondenti, infine, si recherà per le feste in un ristorante che ha ricevuto premi dalle guide gastronomiche. I criteri principali per scegliere l’insegna sono in ogni caso il prezzo (46%), la presenza di un menù ricco (41%) e l’atmosfera e il servizio (50%). Infine, contrariamente al resto dell’anno, gli utenti italiani saranno più previdenti e prenoteranno principalmente con due settimane d’anticipo.

Anche prima delle festività vere e proprie, si inizia a festeggiare. In base ai dati di prenotazione di TheFork, a novembre 2018 si è registrata una crescita del 53% delle prenotazioni per i gruppi, che hanno puntato su ristoranti di cucina mediterranea, tradizionale e romana. Quasi l’80% degli intervistati va a mangiare fuori per scambiarsi gli auguri. La compagnia preferita per queste occasioni è la comitiva di amici, seguita da familiari e colleghi. È mediamente importante in queste occasioni che i piatti e l’ambientazione siano ‘instagrammabili’. Quanto all’ora del pasto, con gli amici e i colleghi di lavoro si preferisce andare a cena, mentre con i familiari si opta più spesso per il pranzo.

Il 69% dei rispondenti è disposto a spendere fino a 45 euro a persona, mentre solo il 10% prevede di arrivare o superare i 100 euro a coperto. Le tavolate di colleghi sono quelle che si prevedono essere più numerose (il 47% dei rispondenti prevede che supereranno i 10 coperti), mentre per i gruppi di amici e parenti si va raramente oltre i 10 coperti. A differenza dei giorni di festa in ogni caso, si preferisce ordinare alla carta (56% dei rispondenti).

Le previsioni dei ristoranti sembrano ottimiste: in base al sondaggio fatto da TheFork, su oltre un centinaio di insegne la maggioranza dei ristoranti (88%) sarà aperta durante le festività natalizie, aspettando più clienti dell’anno scorso (65%). Quasi tutti (oltre il 70%) faranno un menù dedicato a Natale e Capodanno.