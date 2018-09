Nautica: +12% fatturato nel 2017

Genova, 21 set. (Adnkronos) – “I dati sul 2017 hanno visto un 12,8% di crescita del fatturato globale dell’industria nautica, comprensivo di cantieristica, accessori e produzione dei motori”. Così Stefano Pagani Isnardi, responsabile ufficio studi di Ucina – Confindustria nautica, nel presentare i dati di ‘Nautica in Cifre’ durante la giornata inaugurale della 58esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova.

“Come ogni anno Nautica in cifre ci fa vedere l’andamento del mercato nell’anno precedente – continua Pagani Isnardi – Andando a vedere la crescita negli ultimi anni, che continua dal 2013, siamo a un +60% in questi 4 anni, quindi un dato estremamente positivo che speriamo venga confermato dal buon andamento dei saloni nautici autunnali in modo che anche il 2018 sia positivo come gli ultimi”.

“Puntiamo sulla conferma del prodotto made in Italy all’estero – ha concluso – che è il numero uno al mondo, ma per crescere ulteriormente è necessario riprendere il mercato interno che è mancato negli anni di crisi. Abbiamo ottimi dati sul leasing nautico, uno strumento essenziale per lo sviluppo e il finanziamento dei contratti di vendita delle barche in Italia, solo nel 2017 c’è stato un +58% e ci sono dati positivi fino ad agosto di quest’anno e siamo convinti sia un buon inizio per riprendere il mercato in Italia”.

