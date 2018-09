Nautica: al via la 58ma edizione del Salone a Genova

Genova, 20 set. (Labitalia) – Prende il via oggi, giovedì 20 settembre, la 58ma edizione del Salone Nautico Internazionale, a Genova fino al 25 settembre. Stamattina è previsto l’arrivo dei rappresentanti delle autorità accolte dal presidente di Ucina Confindustria Nautica, Carla Demaria, che presenzieranno alla tradizionale cerimonia dell’alzabandiera, in programma alle ore 10,30 presso la Terrazza del Padiglione B.

Seguirà, alle ore 11, il convegno inaugurale ‘I Campioni Globali. La Nautica il paese che vince’. Sono previsti gli interventi di Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Affari Esteri, Giovanni Toti, presidente Regione Liguria, Stefan Pan, vicepresidente Confindustria e presidente del Consiglio delle rappresentanze regionali, Michele Scannavini, presidente Ice Agenzia, Giovanni Del Vecchio, amministratore delegato Giorgetti Spa, Carla Demaria, presidente Ucina Confindustria Nautica. A moderare il convegno, Antonio Macaluso, editorialista del Corriere della Sera.

Durante la cerimonia inaugurale, entrerà in porto la fregata lanciamissili Virginio Fasan (F 591) della Marina Militare Italiana per omaggiare il 58° Salone Nautico. Nave Fasan, saluterà dal mare l’alzabandiera. “La presenza della fregata Virginio Fasan alla cerimonia d’apertura del 58° Salone Nautico è un grande onore per tutti noi. Ringraziamo la Marina Militare per questa meravigliosa opportunità e per l’ennesimo segnale di attenzione per Genova e per questa edizione del Salone Nautico che ci apprestiamo ad inaugurare”, ha dichiarato Carla Demaria, presidente di Ucina Confindustria Nautica.

Costruita nel cantiere Fincantieri di Riva Trigoso, varata il 31 marzo 2012 e consegnata alla Marina Militare il 19 dicembre 2013, Nave Fasan è la seconda unità delle fregate Fremm (Fregate europee multi missione) della classe Bergamini della M.M. Lunga 144 metri e con un dislocamento di 6.900 t, ha un equipaggio di 108 persone e raggiunge i 31 nodi di velocità. Nave Fasan (F 591) è la seconda unità dalla Marina Militare Italiana che porta il nome di Virginio Fasan, capo meccanico di terza Classe medaglia doro al valore militare che il 9 settembre 1943 per accelerare l’autoaffondamento scelse di inabissarvi con la propria nave, il cacciatorpediniere Vivaldi, colpito dal fuoco della batterie costiere tedesche al largo dell’isola dell’Asinara, in Sardegna.

Nave Fasan farà sosta nel porto di Genova e sarà visitabile, grazie anche alle navette della Marina Militare con partenza dal Salone Nautico, venerdì 20 settembre dalle 14,30 alle 18,30 e sabato 21 settembre (10-12,30/14,30-18,30).

Alle ore 15,30, presso la sala ForumUcina, è in programma ‘Boating Economic Forecast’, la presentazione della nuova edizione de ‘La Nautica in cifre’ alla presenza di Edoardo Rixi, sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Marco Fortis, Fondazione Edison – Università Cattolica, Enrico Duranti, presidente Assilea, Andrea Montanino, direttore Centro Studi Confindustria, Andrea Razeto, presidente Icomia – International Council of Marine Industry Associations, Piero Formenti, presidente Ebi – European Boating Industry, Stefano Pagani Isnardi, responsabile Ufficio Studi Ucina Confindustria Nautica, Carla Demaria, presidente Ucina Confindustria Nautica, Alessio Mattia Villarosa, sottosegretario all’Economia e Finanze.

La pubblicazione, realizzata dall’Ufficio Studi di Ucina Confindustria Nautica, in partnership con Fondazione Edison ed Assilea, e ufficialmente riconosciuta dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è attesa da tutti gli addetti ai lavori perché fornisce da anni alle imprese, istituzioni e operatori di settore, dati e contenuti fondamentali per analizzare nel dettaglio il quadro economico dell’industria italiana della nautica di diporto.

La giornata proseguirà con un ricco calendario di appuntamenti. Al Teatro del Mare dalle 13,30 alle 14,30: il Salone Nautico incontra gli atleti delle Fiamme Gialle, con la partecipazione del Comandante del Centro Sportivo, Generale Raffaele Romano; dalle 14,30 alle 15 conferenza stampa Mare Sicuro (a cura del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera); dalle 15,40 alle 16.00 presentazione progetto ‘Cavalieri del Mare’; alle 16 presentazione risultati 1° anno della campagna Cetacei Fai Attenzione e delle ricerche Tethys sui cetacei del Santuario Pelagos (Tethys, Guardia Costiera, Fai); dalle 17 alle 18 presentazione ‘1.000 metri di nuoto in Antartide sotto lo zero senza muta’ (a cura di Paolo Chiarino).

Per quanto riguarda gli eventi espositori: dalle 11,30 alle 12 Evinrude_public speeches (stand BRP – E9, Padiglione B terreno); alle 12,30: press conference anteprima mondiale Suzuki (Stand D4 – E5, Padiglione B terreno); alle 14 presentazione lancio XTO @ Stand Yamaha (padiglione B – C2); alle 17 presentazione anteprima mondiale ZAR 95 SL (stand ZAR Formenti: stand C5 – Padiglione B); alle 1 incontro stampa Italia Yachts (Marina C11); alle 17 press conference Evinrude (stand BRP).

