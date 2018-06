Nautica: Beneteau e Sailogy lanciano Band of Boats, nuovo portale charter

Roma, 28 giu. (AdnKronos) – Beneteau Grop, il primo produttore mondiale di barche a vela sceglie di affidarsi a Sailogy per il proprio esordio nel mercato del charter nautico online lanciando Band of Boats, nuovo portale dedicato al charter nautico, da oggi anche in italiano. Il mercato del noleggio barche vale oltre 50 miliardi all’anno. Trainato dal web, è concentrato per il 70% nel Mediterraneo e popolato da migliaia di operatori tra compagnie di charter, agenzie di charter e piattaforme online.

Il trend di crescita è testimoniato anche dalla recente scelta di Beneteau Group di dar vita a un proprio portale dedicato, tra l’altro, all’affitto di imbarcazioni. Si tratta di Band of Boats, oggi disponibile anche in lingua italiana. A sostenere il grande gruppo industriale francese, un partner dal cuore italiano. Sailogy, startup italo-svizzera, si è occupata della progettazione e della costruzione del sito. Affidata alla società, pioniera del settore nel nostro Paese, anche l’assistenza ai clienti e il post vendita.

Un punto di svolta atteso da anni, che premia la qualità e la tecnologia di questa realtà nata dallo spirito creativo e imprenditoriale di Manlio Accardo: “Siamo entusiasti – ha spiegato il ceo di Sailogy – questa collaborazione è una conferma di quanto sia valida, innovativa e affidabile la piattaforma di Sailogy. Abbiamo portato a questo progetto la nostra esperienza, oltre alla tecnologia che ci ha permesso di diventare un riferimento del settore a livello internazionale”.