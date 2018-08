Nautica: Blandina (Confindustria), in Sicilia gap infrastrutture (4)

(AdnKronos) – “Continua a essere un errore strategico non considerare la nautica e il lusso in genere un elemento che può mettere a reddito tutto quello che di bello c’è in Sicilia. Serve una strategia a medio e lungo termine, investimenti in infrastrutture ma anche politiche che favoriscano lo sviluppo del settore, invece di penalizzarlo con un’eccessiva burocrazia, con canoni demaniali più alti che nel resto d’Italia e con oneri che costituiscono un freno per lo sviluppo del comparto” conclude.

