Nautica: Ferretti Yachts a Venezia celebra 50 anni di attività (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Grazie alla disponibilità della Marina Militare, l’Arsenale di Venezia sarà eccezionalmente aperto alla Città e 11 meravigliosi Yachts dai 45 ai 96 piedi, tra i quali il nuovo Ferretti Yachts 670 al suo debutto mondiale, saranno ormeggiati all’interno della Darsena Nuovissima.

Sempre all’Arsenale di Venezia si svolgerà la seconda serata del 50° anniversario: sabato 23 giugno, gli ospiti parteciperanno a una cena realizzata da Cipriani, mito della ristorazione veneziana nel mondo, e assisteranno al concerto di un grande artista italiano.

Alla vigilia dell’evento Alberto Galassi, Amministratore Delegato del Gruppo Ferretti, ha dichiarato: “Spettacolo in mare e in cielo nella città più bella del mondo: quando abbiamo pensato alle celebrazioni per il nostro marchio che da il nome al nostro gruppo, volevamo qualcosa di unico e mai visto prima. Con il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, i luoghi fantastici generosamente concessi dalla Città di Venezia e gli eventi in programma, festeggeremo come meglio non si potrebbe il 50° Anniversario di Ferretti Yachts e del nostro Gruppo, una grande azienda italiana i cui prodotti sono realizzati in Italia in 7 cantieri che danno lavoro a oltre 1600 persone. Ringrazio la Città di Venezia e il suo Sindaco, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, l’Ammiraglio Comandante dell’Istituto Studi Militari Marittimi e Congiunzione del Presidio Marina Militare di Venezia e tutti coloro che con il loro contributo hanno reso grande il Gruppo Ferretti in questi suoi primi 50 anni di storia e che renderanno possibile questo evento irripetibile, mostrando al mondo l’eccellenza che il nostro Paese è in grado di esprimere”.