Nautica, Ucina vara piano per export

Roma, 9 lug. (AdnKronos) – Ucina Confindustria Nautica ha varato il piano 2018/2019 per il sostegno all’export grazie alla conferma, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, del Piano straordinario di promozione del Made in Italy. “La dimensione internazionale delle aziende della nautica da diporto ha certamente una valenza strategica in quanto leva di competitività in grado di far crescere il nostro sistema industriale. Cresciamo in Europa, in Asia e negli Stati Uniti, a dimostrazione che il Made in Italy è un brand riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo”, afferma Carla Demaria, presidente di Ucina.

Ucina Confindustria Nautica di conseguenza rafforza il presidio nei mercati strategici a sostegno delle imprese italiane e lo fa con un piano a sostegno della nautica approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico e reso operativo da ICE Agenzia. Il piano prevede interventi mirati a favorire l’internazionalizzazione delle aziende della nautica da diporto attraverso la partecipazione alle più importanti rassegne internazionali. Si comincerà al 58°Salone Nautico di Genova dal 20 al 25 settembre prossimi dove saranno invitati 150 tra giornalisti di testate internazionali e operatori esteri. Gli ospiti saranno in contatto diretto per tre giorni con gli espositori presenti al Salone Nautico dove potranno visitare le ultime novità del mercato in esposizione.

Le successive manifestazioni internazionali che prevedono la presenza istituzionale Ice–Ucina saranno negli Stati Uniti che rappresentano il primo mercato mondiale per numero di diportisti, di imbarcazioni prodotte, e per giro di affari generato dal settore. Si parte con l’Ibex Show a Tampa (Fort Lauderdale) dal 2 al 4 ottobre 2018, presso il quale UCINA Confindustria Nautica organizzerà il primo Padiglione nazionale.

Tra le aziende presenti, ci sarà una rappresentanza qualificata delle aziende italiane leader di mercato nel segmento degli accessori e della componentistica: F.lli Razeto&Casareto, Idromar International, Gianneschi Pumps and Blowers, Besenzoni. A seguire, il Fort Lauderdale Boat Show, in programma dal 31 ottobre al 4 novembre presso il Bahia Mar Yachting Center di Fort Lauderdale, in Florida, che vedrà la presenza di una collettiva di aziende italiane organizzata da ICE Agenzia in collaborazione con Ucina.

Sempre nel mese di ottobre è prevista l’organizzazione della seconda Missione di incoming dell’anno (la prima si era tenuta ad aprile nei distretti nautici della Liguria e della Toscana), missione che porterà un selezionato gruppo di giornalisti esteri in visita ai principali cantieri della Campania. La stagione autunnale di chiuderà con la tradizionale e consolidata presenza al METS Trade di Amsterdam dal 13 al 15 Novembre 2018.

Qui Ucina Confindustria Nautica organizzerà, in collaborazione con Agenzia ICE, il padiglione nazionale Italia con 70 aziende nelle Hall1 e 5 su di un’area espositiva di 1650 mq e 16 aziende nel padiglione superyacht. L’attività proseguirà nel 2019, il cui primo appuntamento è fissato dal 19 al 27 gennaio al Boot di Düsseldorf, il salone che ogni anno inaugura la stagione nautica internazionale.

