Nella clinica polacca Gyncentrum arrivano le prime gravidanze al mondo con metodo AneVivo per la donazione di ovuli

– La clinica Gyncentrum ha appena reso nota la riuscita delle prime gravidanze al mondo che si avvalgono di un metodo di fecondazione più naturale per la donazione di ovuli.

“Siamo lieti di annunciare le prime gravidanze al mondo realizzate a GynCentrum con un metodo innovativo per la donazione di ovuli. Gyncentrum dimostra ancora di essere leader nel settore della fecondazione artificiale. Facendo in modo che la fecondazione avvenga nel grembo materno, grazie al metodo AneVivo, Gyncentrum offre alle pazienti oggetto di donazione di ovuli l’eccezionale possibilità di partecipare alla prime fasi dello sviluppo dell’embrione, in un’esperienza unica che salda il legame tra madre e bambino” ha dichiarato Martin Velasco, Fondatoree CEO di Anecova.

Innovazione trasicuri successi e rinnovata fiducia

AneVivo Natural Fertilisation è un approccio più naturale alla tecnologia di riproduzione assistita. Una capsula porosa consente il passaggio bi-direzionale di fluidi, nutrienti e di altri componenti non-cellulari per facilitare l’interazione tra gli embrioni e l’ambiente materno. La fecondazione e lo sviluppo precoce dell’embrione avvengono direttamente nel ventre materno.

“Il primo tentativo con Anevivo è stato un successo, grazieall’impianto di due ovociti perfetti! E siamo stati così fortunati da riuscire a congelarne altri due. Dopo un difficile percorso durato sette annidi lotta all’infertilità, la nostra ansiasi è trasformata in una gioia che non pensavo avrei mai potuto provare. Sono incinta!” racconta Ann, paziente della clinica Gyncentrum.

La donazione di ovuli è in genere l’ultima risorsa per le pazienti. Chi decide di sottoporsi a questo trattamento trova estremamente difficile accettare l’uso di ovuli di un’altra donna. Talvolta le pazienti si sentono “disconnesse”, poiché ricevono un uovo già fecondato e un embrione che è stato sviluppato in laboratorio.

Condizioni naturali

Il sistema di fecondazione naturale AneVivo consente alle pazienti di essere coinvolte e partecipi dal momento della fecondazione, la prima delle molte fasi cruciali della vita, e riduce l’esposizione dell’embrione all’ambiente artificiale. La porosità della capsula rende possibile la comunicazione tra l’ambiente materno, ricco di fattori e nutrienti endometriali, e il futuro embrione. La fecondazione AneVivo nel tratto riproduttivo materno è oggi l’approccio che più si avvicina alle condizioni naturali.

“L’aspetto psicologico ela riduzione di stress durante il trattamento sono cruciali. Per molte coppie è importante che la fecondazione avvenga nel grembo materno.Dai primi attimi del concepimento, il rapporto con l’embrione in fase di sviluppo è per loro più forte” dice Dariusz Mercik, (PhD, MD)ginecologo, specialista in sterilità alla clinica Gyncentrum.

La clinica Gyncentrum è il primo centro in Polonia e uno dei pochi in Europa a offrire Anevivo per il trattamento della sterilità. Tra le coppie sottoposte al trattamento alla clinica Gyncentrum che hanno impiegato questo metodo è stato registrato il 50% di successi. Ossia la metà dei trattamenti è sfociato in gravidanze.

Informazioni su Anecova

Anecova è un’azienda medica svizzera con sede presso l’EPFL Innovation Park di Losanna. Anecova collabora con scienziati e medici eminenti di tutto il mondo nel campo della tecnologia per la riproduzione assistita con l’obiettivo di sviluppare approcci più naturali ai metodi in uso. Il dispositivo AneVivo è certificato dalla Comunità Europea (contrassegno CE) ed è stato approvato in molti paesi europei, tra cui il Regno Unito.

Informazioni sulla clinica per la sterilità Gyncentrum

Gyncentrum è tra le migliori cliniche per la cura della sterilità in Polonia. Gyncentrum offre trattamenti all’avanguardia con tecniche mediche per la riproduzione assistita tra le più avanzate ed è specializzato nella donazione di ovuli.

