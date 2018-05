Nelle piscine di Arezzo e di Foiano torna il Baby Acquatic’s Day

Nelle piscine di Arezzo e di Foiano della Chiana torna il tradizionale appuntamento primaverile con il Baby Acquatic’s Day. L’iniziativa, rivolta a tutte le famiglie con bambini tra gli zero e i quattro anni, rappresenta uno dei momenti più partecipati della programmazione della Chimera Nuoto e ogni anno mette in vasca decine di genitori che possono vivere con i loro figli una comune esperienza acquatica. Questa edizione è in programma nella mattinata di domenica 20 maggio a Foiano e nella mattinata di domenica 27 maggio ad Arezzo, andando a proporre una doppia lezione di nuoto baby completamente gratuita con inizio alle 9.30 per l‘attività rivolta ai neonati dai tre ai ventiquattro mesi e alle 11.00 per quella rivolta a chi ha tra i due e i quattro anni. In entrambi i casi, il genitore starà in acqua con il bambino e, insieme agli istruttori della Chimera Nuoto, lo accompagnerà verso una serena scoperta dell’ambiente acquatico. «Il Baby Acquatic’s Day – commenta Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto, – rappresenta una vera e proprio festa del nuoto baby 0-4 anni. Si tratta di un’occasione per condividere una bella esperienza di famiglia, per provare gratuitamente una lezione di nuoto, per abituare i bambini all’ambiente acquatico in vista dell’estate, per stimolare il loro senso di sicurezza e per conoscere i nostri corsi nelle piscine di Arezzo e di Foiano».

I gruppi di bambini, divisi nelle due fasce d’età, saranno accolti dai tecnici dei palazzetti del nuoto che mostreranno gli spogliatoi e spiegheranno le fasi precedenti all’ingresso in piscina. Successivamente inizierà la vera e propria lezione tra i giochi, i percorsi e i laboratori previsti da un metodo d’insegnamento che sfrutta l’ambiente acquatico per favorire lo sviluppo affettivo, cognitivo, linguistico e motorio del bambino, accompagnandolo a muoversi in acqua e ad acquisire sicurezza. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del palazzetto del nuoto in viale Gramsci 7, chiamare lo 0575/35.33.15 o mandare un sms al 347/42.49.641.