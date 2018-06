Nessuna sorpresa alla bollatura tutti confermati i cavalli per la giostra di sabato

Nessuna sorpresa dell’ultimo minuto alla bollatura dei cavalli che correranno la 136esima Giostra del Saracino che si correrà in piazza grande sabato 23 giugno. Alla presenza del veterinario di giostra Roberto Gottarelli, al Maestro di Campo Ferdinando Lisandrelli e al Cancelliere Andrea Sisti i giostratori hanno portato i loro cavalli alla bollatura. Ecco tutte le accoppiate da giostra:

Porta Crucifera

Lorenzo Vanneschi – Carlito Brigante

Adalberto Rauco – Pia

Porta del Foro

Andrea Vernaccini – Kim

Davide Parsi – Nuvola

Porta Santo Spirito

Elia Cicerchia – Napoleone

Gianmaria Scortecci – Doc

Porta Sant’Andrea

Enrico Vedovini – Peter Pan

Tommaso Marmorini – Sibilla

Le prove facoltative ne hanno usufruito soltanto Porta Crucifera con Vanneschi che ha fatto due tiri entrambi sul quattro verticale subito sopra il cinque mentre Rauco ha solo fatto carriere a vuoto. I giostratori di Porta del Foro non sono scesi sulla lizza. Porta Santo Spirito ha effettuato con entrambi i giostratori solo carriere a vuoto. Per ultimo Porta Sant’Andrea sceso sulla lizza e con entrambi i giostratori ha fatto dei tiri. Enrico Vedovini un tiro cancellando il cinque mentre Tommaso Marmorini di tiri ne ha fatti tre il primi macchiando il centro ma sembrerebbe più un quattro in angolo al tre mentre gli altri due si sono posizionati sul quattro non distanti dal cinque.