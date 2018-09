No profit: Majorino, Cascina Nosedo sfida vinta con imprese e volontariato

Milano, 18 set. (AdnKronos) – Il recupero di Cascina Nosedo, a Milano, rappresenta una “scommessa vinta” sia perché consente di “riappropriarsi di spazi nella città”, sia perché “conta sull’apporto di energie volontarie di giovani donne e giovani uomini che si mettono in gioco, dandoci una mano”. Così l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, spiega all’Adnkronos il senso del progetto inserito nel programma del Community Day di Whirlpool, che oggi ha inviato sul posto un team di oltre 40 giovani volontari per contribuire ai lavori di ripristino dell’area.

Il sito che il Comune di Milano, dopo lo sgombero, ha affidato alla cooperativa sociale La Strada, avrà lo scopo di ospitare le attività della ong per l’assistenza e il supporto alle fasce di popolazione in difficoltà, aprendo, al contempo, le porte al quartiere: “Cascina Nosedo è un luogo che potenzialmente può diventare molto bello, ma è ancora in una condizione nella quale sta andando avanti il recupero”, afferma Majorino. E ricorda: “Lo abbiamo preso anni fa in una situazione complicatissima, dal punto di vista della struttura e delle presenze di occupazione abusiva e lo si sta rimettendo in moto grazie al lavoro di tanti e al terzo settore, anche attraverso la cooperativa La Strada”.

Questa, conclude l’assessore, “deve essere una sfida di tutta la città”. E “deve nascere dall’incontro, a cui noi crediamo tantissimo, tra le istituzioni, il privato sociale e le imprese”. Anche perché “aree come queste, se non vengono riutilizzate, rischiano di diventare a loro volta un fattore di degrado, oltre che una grandissima opportunità perduta”.

