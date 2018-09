No profit: recupero scuole e persone in difficoltà in obiettivi Community Day (2)

(AdnKronos) – Oggi La Strada è un punto di riferimento per chi vive in situazioni di disagio, soprattutto nelle zone 4 e 5 di Milano: “In un quartiere di periferia così complesso come Corvetto -spiega il presidente della cooperativa, Gilberto Sbaraini- recuperare spazi di bellezza è un segnale molto forte di cambiamento”. E “grazie ai preziosi volontari di Whirlpool, cercheremo di riportare alla luce l’antico fascino rurale di Cascina Nosedo, un luogo pubblico utilizzato illegalmente per molti anni per attività malavitose, ma che ora sta tornando a vivere per il quartiere e la città”.

Tra i volontari di Whirlpool, anche un team composto da oltre 30 giovani dipendenti che questa mattina è sceso in campo nella sede di piazza Istria dell’istituto scolastico Locatelli-Quasimodo. La squadra ha supportato la fondazione Mission Bambini, che “aiuta e sostiene i bambini poveri, ammalati, senza istruzione o che hanno subìto violenze fisiche o morali, dando loro l’opportunità e la speranza di una vita degna di una persona”. Nata 18 anni fa, ha dato vita nella zona 9 di Milano a ‘Nove+’, un progetto di welfare comunitario sostenuto da Fondazione Cariplo che coinvolge anche gli istituti scolastici del territorio con l’obiettivo di migliorare e innovare il livello qualitativo dell’istruzione.

“Dopo la positiva esperienza dell’anno scorso –afferma il presidente Goffredo Modena- siamo felici di avere nuovamente Whirlpool al nostro fianco”.

