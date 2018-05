Nuove regole per le prove in piazza dei giostratori

Adesso è ufficiale il cda dell’Istituzione Giostra del Saracino ha approvato la modifica al regolamento tecnico per le prove in piazza dei giostratori.

Arezzoweb lo aveva anticipato ma oggi arriva la comunicazione ufficiale dall’ente giostra.

Partiamo dall’inizio con lo slittamento della cerimonia di estrazione delle carriere, primo atto ufficiale della giostra di giugno, ci sarà sabato 16 giugno alle ore 21,30 in piazza della libertà. Si parte di sabato e non più di venerdì, così come le prove dei giostratori che per la decurtazione di un giorno inizieranno di domenica.

A giugno il nuovo regolamento prevede le prove da domenica a mercoledì inizio alle ore 20,30 fine alle ore 23,30. Si scende sulla lizza con l’ordine di estrazione delle carriere con un tempo a disposizione di 45 minuti per ogni quartiere a cui prenderanno parte tutti i giostratori di quartiere senza più distinzione tra titolari e riserve. Il giovedì resta invariato il turno facoltativo di quindici minuti per quartiere dalle ore 17 alle ore 18 riservato ai giostratori che non parteciperanno alla Prova Generale.

Nella edizione di settembre le prove inizieranno il lunedì per terminare giovedì con orario dalle 16,30 alle 19,30. Il turno facoltativo di settembre è previsto il venerdì con le stesse modalità di giugno.

Una nuova formula per andare incontro alle esigenze dei quartieri e della manifestazione. Dopo moltissimi anni si cambia così come nel corso dei decenni sono cambiate le abitudini di quartieri e giostratori che si allenano per 300 giorni all’anno in strutture che sono la precisa riproduzione di piazza grande. A giugno parte un nuovo corso con l’auspicio che sia la Giostra del Saracino a beneficiare delle novità introdotte.