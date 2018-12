Ocse: ad ottobre disoccupazione stabile al 5,2%, in Italia sale al 10,6%

Roma, 11 dic. (AdnKronos) – Il tasso di disoccupazione nell’area dell’Ocse è stabile al 5,2% a ottobre. Lo rende noto l’organizzazione internazionale con sede a Parigi precisando che nell’area 33,2 milioni di persone erano senza lavoro. Nella zona euro la disoccupazione è stabile all’8,1% per il quarto mese consecutivo. In Italia invece è salito da 10,3% a settembre al 10,6% ad ottobre.

Per quanto riguarda la disoccupazione giovanile (15-24 anni) nell’area dell’Ocse si attesta all’11% (in calo di 0,1 punto percentuali) mentre nella zona euro è salita al 17,3% (+0,2 punti percentuali). In Italia la disoccupazione giovanile è salita dal 32,4% al 32,5% ad ottobre.