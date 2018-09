Roma, 29 set. (AdnKronos) – “Il rigore fiscale appoggiato acriticamente da certi economisti dell’Ocse e della Ue è tra i principali rischi che potrebbero impedire all’Europa di prosperare. Fortunatamente noi ascoltiamo i cittadini e premi Nobel come Stiglitz e Krugman, non tecnocrati non eletti da nessuno”. Lo scrive in un tweet il sottosegretario alla Pubblica amministrazione Mattia Fantinati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...