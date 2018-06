Oice: Scicolone confermato alla presidenza

Roma, 14 giu. (AdnKronos) – L’Assemblea dell’Oice, l’Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria, che si è riunita oggi a Roma ha confermato alla Presidenza Gabriele Scicolone, amministratore delegato delle società del gruppo Artelia in Italia, per il quadriennio 2018-22. Lo rende noto l’Oice in un comunicato.

Faranno parte del Consiglio di Presidenza dell’Associazione di via Flaminia, oltre al Presidente, anche quattro Vice Presidenti, eletti anch’essi oggi: l’ing. Maurizio Boi, Amministratore Unico di Tecnolav Engineering srl, con delega ai rapporti con Fidic, Efca e alle pmi, Roberto Carpaneto, Direttore Generale di Rina SpA, con delega all’Internazionalizzazione, Giovanni Battista Furlan, Presidente Net Engineering International, con delega ai Grandi Committenti, al PPP e ai Progetti Speciali, Nicola Angelo Marotta, Vice Presidente Business Italy di Technip Italy, con delega ai rapporti con Confindustria e con i General Contractors.

Del Consiglio di Presidenza Oice fa anche parte di diritto il Presidente della Consulta Interregionale, Giovanni Kisslinger, Amministratore e Direttore tecnico di Studio KR e Associati.