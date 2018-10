Olimpiadi: Artigiani Belluno, possono diventare il vero collante del territorio (2)

(AdnKronos) – “L’intera provincia è, dunque, chiamata a raccogliere questa sfida con spirito nuovo e come occasione di crescita e sviluppo, in modo consapevole. Al pari, deve interpretare tale sfida come opportunità da condividere passo passo con tutti gli attori del territorio affinché la conoscenza trasversale della progettualità diventi strumento per costruire un’Olimpiade sentita e partecipata da tutti”, sottolinea.

“Da anni la nostra Associazione sta sottolineando la necessità per il Bellunese di trovare unità di intenti assieme a un modus operandi unitario. Importante, ora, è non perdersi in individualismi o campanilismi. Crederci, invece, è un dovere per tutti gli attori del territorio: pubblico, imprese e privati cittadini. Non dobbiamo pensare a fughe in avanti e a ripensamenti: lo sviluppo della provincia passa attraverso la convinzione di una partecipazione attiva e costruttiva”, conclude.

